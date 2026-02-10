Entre el prestigio y la deuda: El mercedeño Rodrigo Cañete contó que no cobraron en el Festival de Mburucuyá

El músico mercedeño Rodrigo Cañete expresó públicamente su preocupación por la falta de pago tras la presentación del grupo en el Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional. A pesar del prestigio del evento, los artistas se retiraron de la localidad sin certezas económicas.

«Salimos con incertidumbre»

En declaraciones recientes, Cañete fue tajante sobre la situación que atraviesa junto a su conjunto chamamecero. Según explicó el artista, la delegación cumplió con su compromiso en el escenario de Mburucuyá, pero al finalizar el evento no recibieron la remuneración correspondiente.

«Salimos con la incertidumbre de no saber cuándo vamos a cobrar», manifestó el músico, evidenciando una problemática que afecta la logística y el sustento de los trabajadores de la cultura.

El prestigio frente a la realidad económica

A pesar del reclamo, Cañete reconoció el valor sentimental y profesional que tiene esta cita para los chamameceros. El festival de Mburucuyá es considerado uno de los bastiones de la identidad litoraleña, lo que genera una contradicción para el artista entre el deseo de participar y la necesidad de profesionalismo.