Denuncia contra la gestión de Gauto: “Había un dinero que tenía que ser enviado y a la facultad no llegó”

El abogado Juan Ignacio Karam se refirió este martes a la denuncia presentada en el día de ayer en relación con la gestión de Juana Gauto, en la que se señalan presuntas irregularidades vinculadas a convenios con instituciones universitarias y el destino de fondos públicos.

En declaraciones al programa de Alejandro Meda, Karam sostuvo que la situación afecta directamente a personas vinculadas al ámbito universitario y que, al menos, “merece que se le dé una respuesta”. En ese sentido, afirmó que, de acuerdo con los elementos aportados en la denuncia, existirían responsabilidades que deberán ser oportunamente dilucidadas por la Justicia y que los responsables “tendrán que responder por el daño generado”.

El letrado aclaró que mantendrá una postura prudente durante esta etapa inicial del proceso. “Me voy a reservar ciertas cuestiones, atento a que estamos iniciando este nuevo transitar, esta nueva película, como para referenciarlo de alguna manera”, expresó, al tiempo que remarcó su respeto por el trabajo del fiscal interviniente. Según indicó, ahora corresponde al Ministerio Público avanzar en el análisis de la documentación y pruebas presentadas.

Karam explicó que uno de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con fondos que debían ser transferidos en el marco de convenios firmados con determinadas instituciones educativas. “Había un dinero que tenía que ser enviado y aportado en lo que respecta a este convenio que se tenía con ciertas instituciones educativas, y ese dinero no llegó a destino”, señaló.

Finalmente, el abogado subrayó que este hecho objetivo constituye uno de los fundamentos esenciales de la presentación judicial, junto con otros elementos que forman parte de la denuncia y que serán evaluados en el curso de la investigación.