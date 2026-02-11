El Centro Merceditas celebra su cuarto aniversario con el foco puesto en la contención social

Lo que comenzó como una hoja en blanco hace cuatro años, hoy es una realidad consolidada. Así lo define Vanesa Rojas, referente del Centro Merceditas, al recordar los primeros pasos de la institución. «Cuando comenzamos no sabíamos cómo empezar y hoy estamos fortalecidas y con ganas de trabajar», expresó con emoción durante los festejos del aniversario.

Actualmente, el centro funciona gracias al compromiso de cuatro personas que dedican su labor diaria a la contención de los chicos de la zona, brindando un espacio seguro y de acompañamiento.