El Impenetrable productivo: notable crecimiento del turismo de naturaleza y desarrollo económico

El monte de El Impenetrable en la provincia del Chaco, “vivo y en pie”, se afianza como territorio productivo, con emprendimientos especialmente vinculados al turismo de naturaleza, con protagonismo de la comunidad. En 2025 más de 3900 turistas visitaron el Parque Nacional El Impenetrable y el desarrollo productivo, con la recolección de chauchas para harina de algarroba, la producción de artesanías y servicios gastronómicos, entre otros, continúan en notable crecimiento. En 2025 se facturaron más de 425 millones de pesos.

Las comunidades que habitan la extensa zona del monte Impenetrable en la provincia del Chaco, son partícipes de una nueva economía que tiene al turismo de naturaleza como eje del desarrollo local.

La Fundación Rewilding Argentina, realizó un relevamiento y los números 2025 respecto de distintos aspectos de la producción, evidencian la transformación de las localidades lindantes al Parque Nacional El Impenetrable, como la llegada de más de 3900 turistas a la zona.

En tanto, el movimiento económico del año pasado, dejó a los emprendedores chaqueños que habitan en comunidades lindantes al Parque Nacional El Impenetrable, recursos por más de 425 millones de pesos.

La coordinadora Regional de Comunidades de la Fundación, Lucía “Luli” Kronhaus, destacó que las oportunidades de desarrollo local vinculadas al turismo de naturaleza en torno al Parque Nacional ya comienzan a materializarse y significan una nueva oportunidad económica para las comunidades de El Impenetrable y que esto se refleja en los avances de los pobladores que decidieron emprender actividades asociadas al turismo.

En ese marco, señaló que los emprendimientos están en pleno desarrollo, y significan una nueva oportunidad económica para las comunidades de El Impenetrable, ya que comienzan a materializarse con la multiplicidad de productos y servicios que se van generando e impactando en el crecimiento de la cantidad de visitantes.

“Todo esto significa trabajo y oportunidad de crecimiento en la zona”, expresó y mencionó que el registro realizado respecto de las actividades e ingresos generados en 2025, demuestran un crecimiento y desarrollo sostenido.

Mabel Figueroa es artesana. Realiza tejidos en telar y sobre la rentabilidad de su trabajo el año pasado, asegura que le fue “demasiado bien”.

“Vendí mucho a los turistas y también muchos de ellos, tomaron mis clases de telar, un curso de tres horas, donde aprenden lo básico del oficio y se llevan el trabajo de recuerdo a sus casas”, relató

La artesana, que vive en el paraje Pozo La Gringa, a pocos kilómetros del ingreso al Parque Nacional, asegura que la situación y especialmente las oportunidades, van mejorando año a año.

“Cuando más turistas llegan, significan más ingresos para la familia”, aseguró Mabel y cuenta que “todos los trabajos que hice, los vendí y fueron muchos más que el año anterior.

Diego Boedo, es guía de sitio hace dos años e integrante de la Asociación Civil Vecinos de La Armonía y lleva dos años como guía de sitio en el Parque Nacional El Impenetrable.

Dice que esta nueva actividad, le cambió la vida y relata que antes era peón jornalero y “hacía un trabajo rural en el monte, un trabajo muy duro. ganaba mucho menos que ahora y era muy sacrificado”.

Ahora, Diego lleva a los visitantes a navegar en kayak por el río Bermejito y a hacer senderismo y además tiene un emprendimiento, junto a su pareja Susy: un parador donde ofrecen comidas típicas a los turistas.

“Como comunidad, estamos tomando conciencia de que el monte nos da todo. Antes se talaban los árboles y se sacaba la piel a los animales, para sacar provecho una sola vez y se perdía para siempre”, remarcó sobre el rescate de El Impenetrable chaqueño.

Y agregó “estamos poniendo en valor nuestro monte y que debemos conservarlo para siempre. Estamos aprendiendo a vender servicios para los turistas y cada vez nos va mejor”.

“Todo cambió para todos y estamos avanzando. Las capacitaciones ayudaron muchísimo y la gente nota que realmente tenemos más oportunidades”, concluyó Boedo.

Finalmente, “Luli” Kronhaus, aseguró que “la conservación del bosque implica producción, movimiento. generación de ingresos y la llegada de visitantes en torno a un área protegida, que tiene al turismo de naturaleza como actividad principal”. Con el monte en pie se ofrecen caminatas y disfrute, se aprovecha la sombra para sus animales, las chauchas y frutos para productos alimenticios como la algarroba, el chañar y el ucle, se aprende a utilizar la madera caída para artesanías y se revaloriza la cultura. Los vecinos obtienen trabajo, ingresos y dignidad.

“Es una nueva economía que genera un gran impacto económico en las comunidades”, expresó la coordinadora Regional de Comunidades de la Fundación Rewilding Argentina.

Balance 2025

El relevamiento, detalla también que más de 2100 visitantes contrataron servicios ofrecidos por las comunidades locales y se realizaron 816 navegaciones por los ríos Bermejo y Bermejito.

En este marco, 242 personas recibieron ingresos vinculados a la actividad económica en torno al Parque Nacional El Impenetrable, que totalizaron más de 425 millones de pesos que se facturaron en concepto de alojamiento, servicios turísticos y artesanías a lo largo de 2025, especialmente en la temporada alta.

Además, respecto de otra actividad productiva que benefició a la comunidad, más de un centenar de familias participaron de la recolección de 16, 5 toneladas de chauchas de algarroba, y con la actividad, lograron ingresos por más de 9 millones de pesos.

Y en pos de fomentar, profesionalizar y desarrollar el turismo de naturaleza, con sus distintas variantes en cuanto a productos y servicios, la Fundación Rewilding Argentina, realizó 78 capacitaciones con 1176 participantes de las comunidades lindantes al PNEI.

PNEI

El Parque Nacional El Impenetrable en la provincia del Chaco fue creado en 2014

gracias al esfuerzo de organizaciones e instituciones para la conservación de la

naturaleza, resguarda 128 mil hectáreas de bosques de algarrobos, palo santo y

quebrachos, pastizales, bañados, lagunas y también especies en peligro de extinción

como el tatú carreta, el oso hormiguero gigante, el tapir, el aguará guazú y el yaguareté.

El Impenetrable es vida silvestre por descubrir, con múltiples opciones de alojamiento para todos los gustos y una amplia variedad de precios: hay refugios de monte, glampings y campings gratuitos con todos los servicios. Para consultas y reservas:

www.elimpenetrable.org .