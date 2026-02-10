El Ministerio de Educación presentó el programa Acciones de Verano y Agenda de febrero

El Ministerio de Educación de la Provincia, a cargo de Ana Miño, presentó el programa acciones de verano 2026 y la agenda del mes de febrero y marzo para los niveles obligatorios.

El acto de presentación, que contó con la presencia de la Ministra, se realizó este lunes en el Centro Administrativo del Ministerio de Educación.

Al respecto, Miño resaltó que el trabajo realizado por este equipo “no solamente es reconocido por nosotros, sino también a nivel nacional”. Además, felicitó a los funcionarios presentes por el trabajo realizado y solicitó continuar con estas actividades coordinando entre las distintas direcciones y secretarías ministeriales en relación a la alfabetización y formación docente.

ACCIONES DE VERANO

Las acciones constan de cuatro actividades:

– colectivo de lectura de verano,

– ?fluidez y comprensión lectora,

– ?acompañamiento a la educación secundaria y

– ?talleres TIC. Las mismas se harán a través de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, en articulación con la Subsecretaria de contenidos Audiovisuales, el Consejo General de Educación y la Dirección General de Nivel Secundario.

Se estima que estas actividades involucrarán a unos 15.000 estudiantes y docentes de toda la provincia.

AGENDA DE FEBRERO

Desde la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, en articulación con el Consejo General de Educación y la Dirección General de Nivel Secundario, se diseñaron guías de acciones con el objetivo de orientar y definir la gestión de las escuelas en pos de la mejora permanente de la educación de cada uno los estudiantes correntinos.

Estas tres guías, una para cada nivel, tienen como punto de partida el diagnóstico institucional para la definición de estrategias superadoras que se trabajarán en la primera jornada institucional de cada nivel. Se hace hincapié en la necesidad de generar espacios de articulación y de pensar de manera colectiva los diversos ejes definidos como prioridades educativas para el ciclo lectivo 2026, entre los cuales se encuentran la Alfabetización, el Fortalecimiento de la Matemática, las Trayectorias Escolares, la Transformación de la Educación Secundaria, la Educación Digital, la capacitación docente entre otros, a fin de lograr los objetivos propuestos.