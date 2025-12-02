Locales

𝗖𝗼𝘀𝗮𝘀 𝗥𝗮𝗿𝗮𝘀: 𝗔𝗿𝘁𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗜𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗲𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻

Este lunes 01, el artista Juan Manuel Roldán Volta presentó una exposición de sus obras pictóricas en el Centro de Interpretación, acompañada por la presencia de la Directora de Cultura, Ana Ferrando Trim 👏🖼️

Si aún no la visitaste… ¡estás a tiempo!
📅 Abierta al público hasta el sábado 05 de diciembre
⏰ De 08:00 a 20:00 horas
📍 Centro de Interpretación (Caá Guazú y José María Gómez)

🙌Te invitamos a vivir esta experiencia cultural única.

 

