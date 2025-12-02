Inician sucesión ab-intestato de Ramona Álvarez y convocan a posibles herederos en Mercedes

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes, a cargo del juez Gustavo René Buffil, emitió un edicto para informar el inicio del proceso sucesorio ab-intestato correspondiente a Ramona Álvarez, DNI Nº 5.245.422.

Según lo dispuesto en el expediente RXP 16697/25, el juzgado cita y emplaza a todos los posibles herederos, legatarios, albaceas, acreedores y demás personas con derecho sobre los bienes dejados por la causante, para que se presenten en el expediente con asistencia letrada y acrediten el título que invoquen.

El llamado se extenderá durante treinta días corridos contados desde la última publicación del edicto. El aviso deberá difundirse por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al artículo 2340 del Código Civil y Comercial, y durante tres días en un diario de amplia circulación local o diario digital, según lo establecido por el artículo 660 del mismo código.

El documento fue firmado digitalmente por Noelia Luisina Casas, secretaria del juzgado, y puede verificarse a través del sitio oficial de validación de firmas digitales del Poder Judicial de Corrientes.

Noelia Luisina Casas

Secretaria Juzgado Civil Comercial y Laboral

Mercedes, Ctes