Notable triunfo de Amancay en tierras mercedeñas

Amancay festejó una sufrida victoria en el inicio de su gira. Le ganó a Comunicaciones por 72 a 70 en un partido muy parejo que se resolvió en el final. Para el ganador, Mauro Araujo con 21 puntos fue el goleador del partido. En Comu, Franger Pirela anotó 14 unidades.

Arranque positivo del local, que rápidamente se puso 9-2. La férrea defensa hombre a hombre dio resultado y, corriendo la cancha y aprovechando la ventaja en la pintura, consiguió la diferencia. Tras el tiempo muerto pedido por Albornoz, la visita encontró el tiro externo y recortó la distancia a uno. El juego se hizo más parejo y, con los cambios, el local perdió gol; con cinco puntos consecutivos de Araujo, la visita empató en 13.

La segunda unidad le daba réditos a Amancay, que sacó cuatro de distancia. En el cierre, el local, con un triple de Lockett (6 puntos y 3 rebotes), dejó el marcador 16-17 en favor de los riojanos. Para destacar, la eficiencia casi perfecta en dobles (6/10, 60%), con buenos aportes de Fragozo: 6 puntos (3/3 en dobles), máximo anotador del equipo; y de Machuca, con 4 puntos (2/2 en dobles). En la visita, se destacaron los 10 puntos de Araujo.

En los primeros tres minutos del segundo cuarto, el local marcó un parcial de 10-5 con un buen pasaje de Bruner (5 unidades). Luego, Araujo volvió a la cancha y Amancay sumó otra mano para anotar y mantenerse a tres puntos cuando promediaba el parcial. En un ida y vuelta, compartiendo errores y aciertos, ambos equipos llegaron al final con el local ganando 35-32 en un juego muy cerrado de bajo goleo y mucha defensa.

En el inicio del complemento aparecieron Peralta, en la visita, y Bastardo, en el local, para darle gol interno a sus equipos. Ambos mantenían su identidad defensiva y el juego era de bajo goleo: apenas 8 a 6 cuando habían transcurrido seis minutos. La aparición de Pirela en Comu le dio más dinámica al ataque y así pudo sacar nueve de diferencia, la máxima del juego. Sobre el final, Osores y Watson le devolvieron protagonismo a Amancay, y el cierre fue favorable al aurinegro mercedeño por 53 a 48.

Amancay arrancó mejor el último cuarto. Movía mejor la pelota y encontraba tiros de mayor calidad para empatarlo en 53. El local perdió efectividad en el tiro externo y, cuando parecía que iba a pagarlo caro, un triple de Allende le permitió tomar una renta de cinco. Volvió Araujo, que había salido por un corte en el brazo, y empezó a ser gravitante en el cierre del juego. Amancay volvió a ponerse en partido y lo empató en 63 a falta de 2:43. El local no tenía una buena noche desde la línea de libres (3/10) y, en un juego tan cerrado, ese aspecto fue fundamental.

A 18.4 segundos del final, Amancay repuso desde el fondo ganando 66-65. Hubo falta sobre Araujo, que sumó dos, y con 15.5 Pirela respondió con otros dos puntos para volver a poner el juego a uno. Una nueva falta sobre Araujo, que no falló desde la línea, dejó el marcador 70-67. Amancay sumó dos más y, sobre el final, con un triple, selló el 72-70 definitivo.