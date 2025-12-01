DESTACADO

Santilli llegó a Corrientes para reunirse con el gobernador Valdés

El Ministro del Interior Diego Santilli arribó a Corrientes y fue recibido por el Gobernador Gustavo Valdés en el aeropuerto Piragine Niveyro. Juntos encabezarán a media mañana una conferencia de prensa en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

En la Casa de Gobierno de la provincia de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés recibirá  hoy, lunes 1 de diciembre al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para luego ambos brindar una conferencia de prensa, la cual tendrá lugar en el Salón Amarillo a las 10.

