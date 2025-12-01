Condenado a seis años de prisión por abusar sexualmente de la nieta de su pareja

El acuerdo, al que también prestó conformidad el asesor de Menores e Incapaces de Monte Caseros, Daniel Federico Gutierrez, fue homologado el jueves último por el juez de Garantías de Monte Caseros, Eduardo Alegre.

El condenado es Américo Ramón Sotelo, quien se valió de que cohabitaba la casa con la víctima para abusarla cuando quedaban solos. Luego le hacía regalos -como dinero, útiles escolares y accesorios para el pelo- para tratar de asegurar su silencio. Por ello, la sentencia lo declaró culpable de abuso sexual simple, agravado por la relación de convivencia prexistente. La condena acordad entre las partes es de cumplimiento efectivo.

Al homologar el acuerdo alcanzado con el defensor de Sotelo, Hernán Tisocco, el juez Alegre refrendó la investigación del fiscal Monzón. «La autoría que se atribuye a Sotelo se encuentra debidamente acreditada con la evidencia colectada en contra de aquel, y que ha sido descripta por el acusador público durante la audiencia pertinente, basándose principalmente en el testimonio vertido por la menor en Cámara Gesell», sostiene la sentencia.

Luego, el magistrado valora que dicho testimonio de la niña se complementa con la pericia psicológica que determinó que «el relato de la menor no reúne características de haber sido inducido o influenciado por terceros» y que «asevera que la menor presentó indicadores compatibles con vivencias de victimización sexual y tales como angustia, ansiedad, retraimiento, miedo y preocupación». Lo suscribió Natalia Lorena Yardín, del Cuerpo de Psicología Forense.

También sopesó el juez, entre otras evidencias acercadas al proceso por el Ministerio Público Fiscal, informes médicos de la doctora Noris Itatí Maciel, inspecciones de la Policía de la Provincia, suscriptas por la criminalista Viviana Mosqueira y el oficial Julio Zalazar, una nueva pericia psicológica a cargo de la licenciada Marisa Liliana Romero y el informe de la Unidad de Atención y Asistencia a la Víctima (UNAAVI) rubricado por la operadora social María Casaro Lodoli.

Fueron dos hechos de abuso los que cometió Sotelo. Uno tuvo como escenario la cocina y otro una de las habitaciones de la casa y si bien no hay precisión de los días en que ocurrieron el fallo los sitúa temporalmente «entre los meses de mayo y junio del corriente año».

Ocurrieron en un barrio de la periferia de Mocoretá y la denunciante fue la propia madre de la niña, quien aportó, en sede policial, pruebas de peso para iniciar el legajo de investigación fiscal.