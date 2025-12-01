Diego Santilli busca consolidar consensos en Corrientes para asegurar respaldo político clave
Diego Santilli continuará esta semana su agenda de reuniones con gobernadores en un momento en el que la Casa Rosada necesita profundizar acuerdos para garantizar la aprobación del Presupuesto y de los proyectos de reforma que el Gobierno considera estratégicos. En esta ocasión, el ministro del Interior llegará a Corrientes para entrevistarse con Gustavo Valdés, en una escala que se suma al recorrido federal que viene realizando desde su desembarco en el gabinete del presidente Javier Milei.
El viaje no solo forma parte del operativo político para asegurar acompañamiento legislativo, sino también de una serie de diálogos que buscan ordenar prioridades de gestión de cara a los próximos meses. Corrientes ocupa un lugar particular en el mapa político nacional tras las últimas elecciones. Allí se impuso Provincias Unidas con el 33,91% de los votos, superando por muy poco al oficialismo nacional, que quedó con el 32,68%.