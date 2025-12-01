Diego Santilli busca consolidar consensos en Corrientes para asegurar respaldo político clave

Diego Santilli continuará esta semana su agenda de reuniones con gobernadores en un momento en el que la Casa Rosada necesita profundizar acuerdos para garantizar la aprobación del Presupuesto y de los proyectos de reforma que el Gobierno considera estratégicos. En esta ocasión, el ministro del Interior llegará a Corrientes para entrevistarse con Gustavo Valdés, en una escala que se suma al recorrido federal que viene realizando desde su desembarco en el gabinete del presidente Javier Milei.