Cemborain confirmó que pagará un bono de $500.000 a los municipales

El intendente electo de la localidad correntina de Mercedes Víctor Cemborain, garantizó el pago de sueldos y aguinaldo para los trabajadores municipales. Además confirmó que cumplirá con su promesa de campaña de pagar un bono de fin de año de $500.000.

En diálogo con Radio Sudamericana el intendente electo de Mercedes Víctor Cemborain, habló sobre la transición que se está llevando adelante con la actual jefa comunal Juana Gauto.

“Estamos organizados, preparados, tenemos experiencia en esto con una relación humana muy buena y una transición normal como tendría que ser”, expresó.

Al ser consultado sobre cómo encontrará el Municipio en términos económicos respondió “totalmente consciente de lo que hay y lo que esta es como está”.

En este sentido añadió “va a quedar una deuda millonaria, pero es una cosa manejable no es algo que va a complicar la vida. Vamos a tratar de ser una gobierno muy austero cuidar hasta el último peso y vamos a estabilizar las cuentas en poco tiempo”.

Además garantizó el pago sueldos y aguinaldo para los trabajadores municipales. También reafirmó que cumplirá con su promesa de campaña de pagar un bono de fin de año de $500.000.

“Si totalmente confirmado, no puedo hacer una campaña mintiéndole a los trabajadores que serán mis compañeros después del 10 como los voy a mirar a la cara si no cumplo con los compromiso”, afirmó.

A su vez aclaró “el municipio está programado en 1.400 millones de pesos, así que hay una proyección puede ser más o menos pero hay que administrarlo. De 110 funcionarios nosotros bajamos a 30 y todos los contratos caen que son como 300”.