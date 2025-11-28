Provinciales

Fuerte temporal en Corrientes: un árbol cayó y generó caos vehicular

En medio del aviso a corto plazo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad de Corrientes, un árbol de gran porte se desplomó esta mañana sobre avenida Pedro Ferré, casi Chacabuco. Las intensas lluvias y las fuertes ráfagas generaron anegamientos y complicaciones en distintos sectores de la Capital.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 28/11/2025
0 77 Menos de un minuto

Un árbol cayó el viernes por la mañana sobre avenida Pedro Ferré, casi Chacabuco, mientras la ciudad era azotada por una fuerte tormenta.

La estructura cedió completamente y quedó atravesada sobre la calzada, lo que provocó interrupción parcial del tránsito y obligó a los automovilistas a circular con extrema precaución.

 

 

Trabajadores municipales trabajaron en el lugar para lograr despejar la zona. El episodio ocurrió durante el período de lluvia más intensa registrado en la Capital en la mañana del viernes.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 28/11/2025
0 77 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Más de 3000 niños de distintas escuelas serán los primeros en ver el musical de “Epopeya del Iberá”

25/11/2025

Alistan el cierre de Ciclo Lectivo de los CDI Provinciales

25/11/2025

Empleados judiciales solicitan aumento salarial al STJ

19/11/2025

Instituto de Cruz Roja inició inscripciones para el ciclo lectivo 2026

17/11/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba