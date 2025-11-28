Fuerte temporal en Corrientes: un árbol cayó y generó caos vehicular

Un árbol cayó el viernes por la mañana sobre avenida Pedro Ferré, casi Chacabuco, mientras la ciudad era azotada por una fuerte tormenta.

La estructura cedió completamente y quedó atravesada sobre la calzada, lo que provocó interrupción parcial del tránsito y obligó a los automovilistas a circular con extrema precaución.

Trabajadores municipales trabajaron en el lugar para lograr despejar la zona. El episodio ocurrió durante el período de lluvia más intensa registrado en la Capital en la mañana del viernes.