Otros 140 mil hogares de ingresos medios perderán, desde enero, los subsidios a la luz y el gas
Ya no habrá segmentación por niveles de ingresos altos, medios y bajos y solo existirán dos categorías de usuarios: quienes recibirán subsidios y quienes no. Además las bonificaciones, para quienes las conserven, no estarán vigentes todo el año.
El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios y pérdida de bonificaciones generalizada.
En la actualidad reciben subsidios directos 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas por red. Se trata de hogares con ingresos declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales (CBT), equivalentes a 4,25 millones de pesos. Dentro de este grupo, casi 6 millones de usuarios eléctricos y 2,89 millones de gas están registrados como ingresos bajos, con ingresos menores a 1,5 CBT (1,8 millones de pesos).
El nuevo umbral para acceder al subsidio será de tres CBT (hoy, 3,6 millones pesos).
Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse: sus datos serán migrados automáticamente y podrán actualizarse cada mes con una declaración jurada.