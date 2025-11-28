DESTACADO

Otros 140 mil hogares de ingresos medios perderán, desde enero, los subsidios a la luz y el gas

Ya no habrá segmentación por niveles de ingresos altos, medios y bajos y solo existirán dos categorías de usuarios: quienes recibirán subsidios y quienes no. Además las bonificaciones, para quienes las conserven, no estarán vigentes todo el año.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 28/11/2025
0 114 1 minuto de lectura
Tras imponerse en las elecciones Legislativas, el gobierno de Javier Milei se prepara ahora para acelerar todavía más la motosierra y profundizar el ajuste que descarga desde diciembre de 2023 con especial fuerza sobre los hombres de los sectores medios y bajos de la sociedad. Así quedó en evidencia a partir de la publicación este viernes en el Boletín Oficial de la Resolución 484/2025. Allí el gobierno libertario allana el terreno para quitarles, a partir del próximo 1° de enero, los subsidios a la luz y el gas a más de 140 mil hogares de ingresos medios.

De acuerdo con la Resolución que lleva la firma de la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, el Gobierno busca implementar a partir del próximo año un nuevo esquema de subsidios para los usuarios residenciales de electricidad y gas, y para los consumidores de garrafas.

El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios y pérdida de bonificaciones generalizada.

Ya no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos), según se precisó: solo existirán dos categorías de usuarios, quienes recibirán subsidios y quienes no. Por otra parte, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.

La Secretaría de Energía abrió un período de consulta pública que se extenderá durante 15 días hábiles.

 

En la actualidad reciben subsidios directos 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas por red. Se trata de hogares con ingresos declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales (CBT), equivalentes a 4,25 millones de pesos. Dentro de este grupo, casi 6 millones de usuarios eléctricos y 2,89 millones de gas están registrados como ingresos bajos, con ingresos menores a 1,5 CBT (1,8 millones de pesos).

El nuevo umbral para acceder al subsidio será de tres CBT (hoy, 3,6 millones pesos).

Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse: sus datos serán migrados automáticamente y podrán actualizarse cada mes con una declaración jurada.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 28/11/2025
0 114 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Cemborain confirmó que pagará un bono de $500.000 a los municipales

28/11/2025

Aberrante: Encontraron el cráneo de una persona adulta en un campo

25/11/2025

Liga Argentina: Comu vuelve a jugar en Mercedes

25/11/2025

Mercedes tuvo un 100% de ocupación hotelera el fin de semana largo

25/11/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba