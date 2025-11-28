Manejaba borracho, enyesado y chocó a tres autos estacionados: «No sé qué pasó»

Un conductor que manejaba alcoholizado y con un yeso en la pierna izquierda choc\u00f3 contra tres veh\u00edculos estacionados en el barrio porte\u00f1o de Palermo y, ante la presencia de las c\u00e1maras de televisi\u00f3n, se atrincher\u00f3 dentro del auto. El resultado del\u00a0test de alcoholemia\u00a0arroj\u00f3 que ten\u00eda\u00a01,5 gramos de alcohol en sangre.\r\n\r\nEl accidente ocurri\u00f3 este viernes por la ma\u00f1ana, cerca de las 7, en la intersecci\u00f3n de las calles\u00a0Godoy Cruz y Cabrera, donde un auto Ford Fiesta gris impact\u00f3 contra la parte trasera de un Renault Sandero rojo que estaba estacionado, lo que provoc\u00f3 un choque en cadena que involucr\u00f3 a otros dos veh\u00edculos: un Toyota Corolla y un Honda.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCon motivo del fuerte impacto, tanto el Renault Sandero rojo como el Toyota Corolla gris sufrieron importantes da\u00f1os en la parte trasera como delantera.\r\n\r\nAl lugar acudi\u00f3 en un primer momento personal de la Comisar\u00eda Vecinal 14A de la Polic\u00eda de la Ciudad, quienes intentaron dialogar con el conductor pese a que este\u00a0decidi\u00f3 quedarse dentro de su veh\u00edculo y sin bajar la ventanilla polarizada.\r\n\r\nFuentes policiales informaron que, seg\u00fan habr\u00eda dicho el propio hombre, \u201csal\u00eda de un boliche de la zona e hizo alguna mala maniobra\u201d,\u00a0lo que termin\u00f3 provocando el choque.\u00a0\u201cTiene olor a alcohol\u201d,\u00a0habr\u00eda mencionado uno de los efectivos, seg\u00fan indicaron en\u00a0C5N.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n