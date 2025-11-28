Nacionales

Manejaba borracho, enyesado y chocó a tres autos estacionados: «No sé qué pasó»

El conductor permaneció casi dos horas dentro del vehículo a la espera del test de alcoholemia. El resultado arrojó 1,5 gramos de alcohol en sangre.

Un conductor que manejaba alcoholizado y con un yeso en la pierna izquierda chocó contra tres vehículos estacionados en el barrio porteño de Palermo y, ante la presencia de las cámaras de televisión, se atrincheró dentro del auto. El resultado del test de alcoholemia arrojó que tenía 1,5 gramos de alcohol en sangre.

El accidente ocurrió este viernes por la mañana, cerca de las 7, en la intersección de las calles Godoy Cruz y Cabrera, donde un auto Ford Fiesta gris impactó contra la parte trasera de un Renault Sandero rojo que estaba estacionado, lo que provocó un choque en cadena que involucró a otros dos vehículos: un Toyota Corolla y un Honda.

Con motivo del fuerte impacto, tanto el Renault Sandero rojo como el Toyota Corolla gris sufrieron importantes daños en la parte trasera como delantera.

Al lugar acudió en un primer momento personal de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad, quienes intentaron dialogar con el conductor pese a que este decidió quedarse dentro de su vehículo y sin bajar la ventanilla polarizada.

Fuentes policiales informaron que, según habría dicho el propio hombre, “salía de un boliche de la zona e hizo alguna mala maniobra”, lo que terminó provocando el choque. “Tiene olor a alcohol”, habría mencionado uno de los efectivos, según indicaron en C5N.

