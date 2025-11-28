Detuvieron a Naiara, la chica de 16 años acusada de matar a puñaladas a su novio en Remedios de Escalada

La adolescente de 16 años acusada de matar a puñaladas a su novio, Santiago López Monte, de 20, en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús, fue detenida este viernes tras permanecer dos días prófuga. Según las primeras informaciones policiales, se encontraba escondida en la casa de un tío en La Matanza.

La orden de detención contra la sospechosa, identificada como M.N.N. por tratarse de una menor, fue librada ayer en horas del mediodía luego de que el caso pasara al fuero juvenil de Lomas de Zamora tras la investigación preliminar que llevó a cabo la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana.

El violento episodio ocurrió el miércoles en una casa de la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania. Fue alertado a la Policía por la propia adolescente, quien se comunicó con el 911 y aseguró que su pareja se había lastimado con una reja y se encontraba sin vida. Cuando personal policial de la Comisaría 4ta de Lanús arribó al lugar, constató que el joven tenía múltiples heridas cortantes. La víctima presentaba dos puñaladas en el costado izquierdo del cuerpo: una debajo de la tetilla y otra centímetros más abajo.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar y constató que el joven había muerto. Según manifestó la médica que le realizó las primeras revisiones, las heridas que presentaba el joven no eran compatibles con haberse enganchado con una reja.

Mientras la doctora revisaba el cuerpo, la adolescente de 16 años comenzó a gritarle y constantemente le preguntaba: «¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás». Tras esta escena, se escapó del lugar y nada se supo de ella durante estas 48 horas.

Asesinato en Remedios de Escalada: el llamado de la adolescente a la madre de la víctima

Según trascendió, el mismo miércoles la adolescente se habría comunicado con Estela, madre de Santiago.

«Me peleé con Santiago y lo apuñalé», habría dicho la presunta asesina que dejó helada a Estela. «¿Qué le hiciste?», respondió la mujer, pero la adolescente sólo atinó a terminar la llamada.

La joven y Santiago tenían una relación desde 2024 y pasaron un tiempo viviendo juntos en la casa de Estela, pero la mujer decidió echar a la novia de su hijo porque notaba que lo maltrataba físicamente. El joven no se quedó en la casa de su madre, sino que se mudó junto a su pareja a la localidad de Remedios de Escalada.