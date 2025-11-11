Abren inscripción para cubrir cargo de oficial auxiliar para Mercedes, Curuzú y Sauce

LLAMAR A CONCURSO ABIERTO: para confeccionar nómina de aspirantes en condiciones de ser designados en el Escalafón Administrativo, en el cargo de OFICIAL AUXILIAR (clase 305) para la TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, bajo las condiciones establecidas en el Régimen de Ingreso del Empleado Administrativo, aprobado por Acuerdo N° 32/10, punto 17° y sus modificatorias.

2. REQUISITOS para acceder al concurso:  Acreditar domicilio en la Tercera Circunscripción Judicial con al menos un año de residencia inmediata en ella (Requisito obligatorio).  Edad mínima: 18 años  Título de estudios secundarios completos  Contar con la aptitud psicofísica necesaria para el desempeño del puesto y someterse al examen preocupacional obligatorio  Certificado de buena conducta expedido por autoridad competente INHABILIDADES:  No podrán ser nombrados aquellos que hayan sido separados por razones disciplinarias en cualquiera de los poderes del Estado (Nacional, Provincial o Municipal).  Quienes hayan sido fallidos o concursados sin haber obtenido su rehabilitación.  Aquellos que tengan condena o procesamiento firme por delitos dolosos o cualquier otro impedimento legal para su ingreso al Poder Judicial.  Los cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad no podrán desempeñarse en la misma dependencia. 3. INSCRIPCIÓN: La inscripción se realizará a través de la página web del Poder Judicial: www.juscorrientes.gov.ar  Fecha de inicio: 00:00 hs. del día 24/11/2025  Fecha de cierre: 23:59 hs. del día 30/11/2025 4. NORMATIVA

APLICABLE: El concurso se regirá por el Régimen de Ingreso del Empleado Administrativo, aprobado por el Acuerdo N° 32/10, punto 17° y sus modificatorias. 5. ETAPAS DEL CONCURSO: Las etapas del concurso se desarrollarán de la siguiente manera: a) EVALUACIÓN DE TIPEADO:  La prueba se realizará de forma presencial en el lugar del examen, con un sistema informático.  Duración: 4 minutos. El sistema bloquea automáticamente el examen al finalizar el tiempo.  Aprobación: Se aprobará a los postulantes que transcriban al menos 140 palabras correctamente.  Resultado: El sistema generará automáticamente el resultado de la prueba. b) EVALUACIÓN DE ORTOGRAFÍA:  El postulante deberá corregir un texto con errores, utilizando un sistema informático diseñado para tal fin.  Duración: 10 minutos.  Aprobación: 6 puntos c) EVALUACIÓN DE REDACCIÓN Y CONOCIMIENTO GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PROVINCIAL:  El postulante deberá responder un cuestionario en formato Word, seleccionado aleatoriamente por el funcionario a cargo.  Temario: Acuerdo N° 36/25 Superior Tribunal de Justicia Provincia de Corrientes o Teórico: Constitución Nacional, Constitución de la Provincia de Corrientes (referente al Poder Judicial), Decreto Ley 26/00 (Ley Orgánica de la Administración de Justicia), Decreto Ley 21/00 (Ministerio Público), Reglamento de la Administración de Justicia. o Práctico: Cédulas, oficios, certificaciones, cargos en los escritos, informes. o Aprobación: 6 puntos o Duración: 30 minutos d) EXAMEN DE INFORMÁTICA:     Se realizará después de aprobar las etapas a) y b). Contenido: Sistema Windows, Word, Excel, Internet, Correo Electrónico. Aprobación: 6 puntos Duración: 1 hora. e) ENTREVISTA:  La entrevista se llevará a cabo según lo establecido en los artículos 6° inc. d) y 10° del Régimen de Ingreso del Empleado Judicial Administrativo (Acuerdo N° 32/2010), la cual será cumplida en oportunidad de proponer al personal.

6. PUBLICIDAD: Toda la información relacionada con el concurso se publicará oportunamente en la página web del Poder Judicial: www.juscorrientes.gov.ar

7. VALIDEZ DE LA NÓMINA: La nómina de aprobados será válida exclusivamente para la Tercera Circunscripción Judicial. NO se podrá solicitar el cambio de lista para otras circunscripciones.