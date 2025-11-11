DESTACADO
Comu salió a la ruta para demostrar cuáles son sus aspiraciones en La Liga
El equipo de básquet de Comunicaciones de Mercedes inició su primera gira de la temporada, un periplo que lo llevará a enfrentar tres exigentes partidos fuera de casa. Esta serie de encuentros servirá para ver las aspiraciones del equipo mercedeño de cara al futuro.
Agenda de Viaje: Tres Paradas Claves
La delegación de Comu viajó con la mira puesta en el oeste y el centro del país para cumplir con un calendario apretado que comenzará en la provincia de Mendoza y finalizará en Santa Fe.
El fixture de la gira es el siguiente:
- 12 de Noviembre: vs. Huracán Las Heras (Mendoza) a las 21:30 Hs.
- 14 de Noviembre: vs. Rivadavia (Mendoza) a las 21:30 Hs.
- 16 de Noviembre: vs. Santa Paula Gálvez (Santa Fe) a las 21:30 Hs.