Comu salió a la ruta para demostrar cuáles son sus aspiraciones en La Liga

El equipo de básquet de Comunicaciones de Mercedes inició su primera gira de la temporada, un periplo que lo llevará a enfrentar tres exigentes partidos fuera de casa. Esta serie de encuentros servirá para ver las aspiraciones del equipo mercedeño de cara al futuro.

 

Agenda de Viaje: Tres Paradas Claves

 

La delegación de Comu viajó con la mira puesta en el oeste y el centro del país para cumplir con un calendario apretado que comenzará en la provincia de Mendoza y finalizará en Santa Fe.

El fixture de la gira es el siguiente:

  • 12 de Noviembre: vs. Huracán Las Heras (Mendoza) a las 21:30 Hs.
  • 14 de Noviembre: vs. Rivadavia (Mendoza) a las 21:30 Hs.
  • 16 de Noviembre: vs. Santa Paula Gálvez (Santa Fe) a las 21:30 Hs.
