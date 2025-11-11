Comu salió a la ruta para demostrar cuáles son sus aspiraciones en La Liga

El equipo de básquet de Comunicaciones de Mercedes inició su primera gira de la temporada, un periplo que lo llevará a enfrentar tres exigentes partidos fuera de casa. Esta serie de encuentros servirá para ver las aspiraciones del equipo mercedeño de cara al futuro.

Agenda de Viaje: Tres Paradas Claves

La delegación de Comu viajó con la mira puesta en el oeste y el centro del país para cumplir con un calendario apretado que comenzará en la provincia de Mendoza y finalizará en Santa Fe.

El fixture de la gira es el siguiente: