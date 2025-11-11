Deportes
Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026
El conjunto millonario está intentando asegurar su lugar en la próxima edición de la competencia más importante del continente.
Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores
Para obtener su cupo a la Copa Libertadores 2026, River necesita que se den algunos escenarios. Argentinos Juniors ganó a Belgrano, por lo que desplazó al Millonario, que está ocupando el cuarto puesto de la tabla anual y clasificando a la Copa Sudamericana.
- Para avanzar al tercer lugar, River necesitará ganarle a Vélez en la última fecha y que Argentinos pierda en La Plata frente a Estudiantes.
- Si empata, lo máximo a lo que podrá aspirar es al cuarto lugar, siempre que Deportivo Riestra no sume de a tres en su visita a Godoy Cruz.
- En el caso de perder en el José Amalfitani, podría quedar cuarto si el «Malevo» no gana, pero también podría caer hasta el séptimo lugar si ganan Riestra, Racing y San Lorenzo.
Hay que resaltar que si termina con el cuarto puesto, tiene chances de quedarse con un cupo para la fase 2 de la próxima Libertadores. Para que esto suceda tendrían que salir campeones del Torneo Clausura alguno de los tres primeros de la anual (Rosario Central, Boca y el que lo supere, ya sea Argentinos o Riestra).