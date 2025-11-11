Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

River viene atravesando un mal momento en lo deportivo y el equipo no está logrando revertir la situación. De hecho, este domingo, cayó por 2-0 ante Boca y los hinchas no tardaron en mostrar su bronca.

A todo esto, se suma que el equipo de Marcelo Gallardo todavía no logró su cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores y ya empezaron a hacer las cuentas para buscar el camino de entrar y no jugar la Copa Sudamericana.

Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores Para obtener su cupo a la Copa Libertadores 2026, River necesita que se den algunos escenarios. Argentinos Juniors ganó a Belgrano, por lo que desplazó al Millonario, que está ocupando el cuarto puesto de la tabla anual y clasificando a la Copa Sudamericana.

Para avanzar al tercer lugar, River necesitará ganarle a Vélez en la última fecha y que Argentinos pierda en La Plata frente a Estudiantes .

. Si empata, lo máximo a lo que podrá aspirar es al cuarto lugar , siempre que Deportivo Riestra no sume de a tres en su visita a Godoy Cruz.

, siempre que Deportivo Riestra no sume de a tres en su visita a Godoy Cruz. En el caso de perder en el José Amalfitani, podría quedar cuarto si el «Malevo» no gana, pero también podría caer hasta el séptimo lugar si ganan Riestra, Racing y San Lorenzo. Hay que resaltar que si termina con el cuarto puesto, tiene chances de quedarse con un cupo para la fase 2 de la próxima Libertadores. Para que esto suceda tendrían que salir campeones del Torneo Clausura alguno de los tres primeros de la anual (Rosario Central, Boca y el que lo supere, ya sea Argentinos o Riestra).