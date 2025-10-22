Ocultaban teléfonos celulares de contrabando entre maderas y mantas

Integrantes de la Sección Núcleo con apoyo de la Sección Seguridad Vial «Corrientes» ambos dependientes del Escuadrón 48, efectuaban controles viales sobre la Ruta Provincial Nº 9 y Ruta Provincial Nº 5, localidad de San Luis del Palmar. Allí, inspeccionaron un camión de cargas generales, ocupado por dos ciudadanos mayores de edad.

Durante el registro del interior del chasis, los uniformados detectaron tres bultos ocultos entre planchas de maderas y mantas. Al abrir las bolsas, hallaron un total de 60 celulares de origen extranjero, los cuales no contaban con la documentación que avale su legal ingreso al país.

Los funcionarios dieron intervención al Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, que dispuso el secuestro de la mercadería y que los involucrados continúen en libertad supeditados a la causa.