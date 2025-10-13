Goya: el personal municipal cobrará un plus de refuerzo de $200.000

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, anunció que el personal municipal de Planta Permanente y Contratados percibirá un plus de refuerzo de $200.000 el próximo miércoles 22 de octubre.

El jefe comunal dio a conocer la medida a través de sus redes oficiales, donde informó que el pago se realizará por los medios habituales.

“Comunicamos que, a partir del pago del miércoles 22 de octubre, el Plus de Refuerzo para el personal de Planta Permanente y Contratados del Municipio de Goya será de $200.000”, señaló Hormaechea en su publicación.

La medida se suma a las distintas acciones económicas impulsadas por el municipio para acompañar a los trabajadores en el actual contexto inflacionario y reforzar el poder adquisitivo del salario.