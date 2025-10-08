«Después de las elecciones del 26 avanzaremos con la transición»

Lo adelantó Juan Pablo Valdés, gobernador electo de Corrientes y actual intendente de Ituzaingó desde la Ciudad de Mercedes, donde se inaugura el Santuario del Gauchito Gil y otras obras. “Estamos contentos porque Corrientes sigue creciendo”, aseguró.

En Mercedes, antes de la inauguración del predio del Gauchito Gil, habló Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y gobernador electo de Corrientes en las elecciones del 31 de agosto.

“Estamos muy contento de estar acá, en esta obra tan icónica para los mercedeños”, dijo en la inauguración del JIN Nº 9, que se encuentra en la Escuela Primaria Nº 84. Agregó que se sienten “felices porque siento que Corrientes sigue creciendo”, al ser consultado sobre las obras que se están presentando en la provincia.

Valdés habló también al respecto del proceso de transición entre el gobierno de Gustavo Valdés y su mandato que comenzará el 10 de diciembre. “Cuando termine el último turno electoral, avanzaremos con la transición”, adelantó.