Argentina goleó 4-0 a Nigeria y avanzó a los cuartos del Mundial Sub 20

Con goles de Alejo Sarco, Maher Carrizo, en dos oportunidades, y Mateo Silvetti, la Albiceleste venció 4-0 a Nigeria y enfrentará a México en la siguiente instancia.

La Selección argentina Sub 20 confirmó su gran momento y selló la clasificación a los cuartos de final del Mundial de Chile 2025 tras golear 4-0 a Nigeria en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago. El equipo dirigido por Diego Placente volvió a mostrar un nivel superlativo y mantiene puntaje ideal.

Apenas transcurrido un minuto de juego, Alejo Sarco, máximo artillero del torneo con cuatro goles en cuatro partidos, abrió el marcador tras una rápida acción colectiva que descolocó a la defensa africana. A los 23 minutos del primer tiempo, Maher Carrizo amplió la ventaja con un preciso tiro libre que se metió junto al palo derecho del arquero nigeriano. Ya en el complemento, el mediocampista de Vélez volvió a lucirse con una gran definición desde el borde del área para establecer el 3-0 a los 8 minutos. El cuarto tanto llegó a través de Mateo Silvetti, que selló la goleada con una tremenda definición.

Con este resultado, la Albiceleste se aseguró un lugar entre los ocho mejores del certamen y ahora deberá enfrentar a México, que viene de eliminar a Chile. El conjunto argentino, que acumula cuatro triunfos consecutivos, sigue siendo uno de los principales candidatos al título, con Sarco y Carrizo como figuras destacadas del torneo.

