UPM prohíbe el uso del celular: «La experiencia resultó un éxito absoluto»

«En la escuela está terminantemente prohibido el celular. No pueden utilizarlo ni alumnos, ni docentes, ni el personal. Fue una decisión muy difícil, pero nos fue re bien. Al principio fue cuestionado, pero ahora están acostumbrados. En los recreos hablan entre ellos, socialiazaron mucho entre ellos, juegan, y en las horas de clase atienden más», expresó Alba Gadea, rectora de la UPM-Instituto Popular Mercedes, en diálogo con Radio Dos.

La docente aclaró que «los aparatos solo se usan en clases específicas. Los celulares los tienen en la mochila y muy pocos son los aparatos que los sacamos como sanción»

«Los padres están contentísimos, están fascinados, porque los chicos socializan mucho mas. En la escuela nos pasábamos el día solucionando problemas entre ellos con las redes sociales y hoy eso se terminó. Leímos esta opción sobre algunas experiencias en el exterior y en CABA», dijo

«Pretendimos que los chicos vuelvan a leer libros. Algunos de ellos no conocían un libro físicamente. Y lo más importante: socializan entre ellos y los mas grandes socializan con nosotros. Algunos me dicen que se olvidan del celular en las casas, y antes llegaban y se enloquecían. Las pantallas mal utilizadas son una adicción que no le hace bien a nadie», insistió.