Apinta una vez más se consagró campeón en la categoría 2014

El equipo dirigido por Raúl “Pele” Aguirre se consagró Campeón de la Categoría 2014 al vencer a Atlético Mercedes por 3 a 0 en la gran final disputada en el estadio Ciudad de Mercedes.
Los goles del “verdolaga” fueron de Yuliano Otero, un autogol rival, y Giovanni Aguirre, sellando una noche perfecta para el equipo del B° Sociedad Rural. 🤍
Durante la premiación estuvieron presentes autoridades de la Liga Mercedeña de Fútbol, la presidente de Apinta Mariana Cuenca y el presidente de Atlético Mercedes José Fernández, quienes entregaron los trofeos y distinciones individuales: 🏅
🧤 Valla menos vencida: Julián Ripoll (Apinta)💚🤍
⚽ Goleador: Gonzalo Gómez (Comu)
⭐ Jugador más valioso: Giovanni Aguirre (Apinta)💚🤍
👏 Campeón: Club Atlético y Social Apinta 🟢⚪️
🥈 Subcampeón: Club Atlético Mercedes
