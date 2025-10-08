Locales
Apinta una vez más se consagró campeón en la categoría 2014
El equipo dirigido por Raúl “Pele” Aguirre se consagró Campeón de la Categoría 2014 al vencer a Atlético Mercedes por 3 a 0 en la gran final disputada en el estadio Ciudad de Mercedes.
Los goles del “verdolaga” fueron de Yuliano Otero, un autogol rival, y Giovanni Aguirre, sellando una noche perfecta para el equipo del B° Sociedad Rural.
Durante la premiación estuvieron presentes autoridades de la Liga Mercedeña de Fútbol, la presidente de Apinta Mariana Cuenca y el presidente de Atlético Mercedes José Fernández, quienes entregaron los trofeos y distinciones individuales:
Valla menos vencida: Julián Ripoll (Apinta)
Goleador: Gonzalo Gómez (Comu)
Jugador más valioso: Giovanni Aguirre (Apinta)
Campeón: Club Atlético y Social Apinta
Subcampeón: Club Atlético Mercedes