ARCA subasta cerca de una veintena de iPhones: cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso este miércoles la subasta de cerca de una veintena de teléfonos celulares iPhone que fueron secuestrados por la Dirección General de Aduanas (DGA).

Así quedó plasmado en la Disposición 895/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial,

2025, a través de la página web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires https://subastas.bancociudad.com.ar/ de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos».

Entre los teléfonos que forman parte de la subasta hay al manos 16 celulares iPhone 15, 128 GB, de distintas colores a los que se les impuso un precio base para que comience la puja de 450 mil pesos.