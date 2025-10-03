Salud Pública modificó el sistema de turnos, se incorporó nombre y género de elección

Enmarcados en la Ley Nº 26743 de Identidad de Género, el Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, actualizó el sistema de admisión de turnos e historia clínica digital. Todos los centros de salud que dependen de la cartera sanitaria y que utilizan este sistema, se encontrarán con tres nuevos campos para completar: nombre de elección, apellido de elección y género de elección.

“El objetivo es nombrar a las personas como se autoperciben. Esto permitirá fortalecer un marco de respeto de parte del personal de salud que los atienden. No sólo el médico o médica deberá usar el nombre que llenen en esos campos, también quienes trabajan como administrativos”, comentó el director de Sistema, Fabián Medina.

En este contexto, el martes iniciaron las capacitaciones en centros de salud donde se informó y explicó esta decisión.

“Realizamos una charla en el Hospital de Campaña Escuela Hogar donde participaron 50 personas. Estuvieron directivos, personal médico y administrativos. La semana próxima, seguiremos con otros nosocomios de Capital, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) e instituciones del interior”, dijo Medina.

A su vez, destacó que “la capacitación también sirve para evacuar otras dudas sobre el sistema de turnos”.

Cabe recordar que en la normativa nacional indica que toda persona tiene derecho: al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila.