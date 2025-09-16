En el primer mes, el Pediátrico de Goya atendió a casi 3 mil pacientes

La institución fue inaugurada por el gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo en la primera semana de agosto.

El Hospital Pediátrico «Ángel de la Guarda» que depende del Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, atendió en su primer mes a casi 3 mil pacientes. El mismo está ubicado sobre avenida Tomás Mazzanti al 550 y fue inaugurado por el gobernador Gustavo Valdés y el titular de la cartera sanitaria el 6 de agosto.

La directora del nosocomio, Valeria Agostina Heine, precisó que hubo 1839 atenciones ambulatorias; 869 pacientes en consultorios programados; 35 en Emergencia; 178 internaciones y 35 atenciones con especialistas como otorrinolaringología, neurología y nefrología.

Respecto a la mayoría de los motivos en atenciones ambulatorias, dijo que por “cuadros de enfermedades respiratorias”.

Cabe recordar que la institución se consolida como un proyecto clave para fortalecer la infraestructura de atención médica infantil en la región.

El edificio abarca un total de 1.700 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas que han sido diseñadas con gran atención para maximizar el flujo de pacientes y garantizar la eficiencia operativa de los distintos servicios de salud.

La planta baja, “se divide en el sector de consultorios externos con turnos programados y en el sector de Emergencia que se basa en la atención mediante el sistema de triage; eso, contribuye para maximizar la atención de pacientes y garantizar la eficiencia operativa”.

En las plantas superiores, se disponen las áreas de internación, divididas en sectores general e intermedia. Esta segmentación permite una atención más precisa según el nivel de gravedad de cada paciente.

El nosocomio cuenta con cinco camas de internación abreviada, y 30 de internación general.