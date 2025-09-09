Por campos anegados, productores sacan ganado a la ruta en el interior de Corrientes

Cuando el agua se queda más tiempo de lo debido, queda un sólo paliativo, que es sacar los animales a la ruta.

La cuenca del Santa Lucía no escurre el agua con la ligereza que se necesita por la falta de mantenimiento de las canalizaciones.

Está maniobra desesperada de los ganaderos, aumenta el riesgo de accidentes en rutas ante la presencia de animales de gran porte.

Es por ello, que los que se desplazan por dicha arteria deben tomar los recaudos del caso para evitar inconvenientes.

Fuente: Redes Sociales Caa Catí