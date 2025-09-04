Rechazan el pedido de internación psiquiátrica para Federico Cheme

El reconocido empresario de eventos Federico Cheme, detenido el pasado 24 de junio en un operativo, sigue bajo proceso en una causa por supuesta venta de drogas. En la misma causa se encuentra involucrado Nolberto Adrián Molina, Cecilia Mercedes Romero y Oscar Osvaldo Wirs.

En las últimas horas, la Justicia denegó el pedido de internación hospitalaria solicitado por la defensa de Cheme, luego de que intervinieran en dos oportunidades el Cuerpo Médico Forense de la Corte y el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Corrientes. Hasta el momento, no se presentó recurso de apelación contra esa resolución.

Como parte de las actuaciones recientes, se tomó declaración indagatoria ampliatoria a Molina y se incorporaron cinco testimoniales pedidas por las partes, que se suman a las ya prestadas por policías y testigos del momento del operativo realizado en el barrio Laguna Seca.

La investigación avanza también sobre los teléfonos celulares incautados durante el operativo, cuyo contenido está siendo procesado por la Unidad de Proyectos Judiciales (UNIPROJUD).

Además, la Justicia resolvió otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a Cecilia Mercedes Romero, considerando su situación familiar ya que es madre de una menor en común con otro de los detenidos.

Actualmente se encuentra en elaboración el proyecto de resolución que definirá la situación procesal de los imputados, en una causa que mantiene bajo la lupa a uno de los empresarios más conocidos del ambiente nocturno de Corrientes