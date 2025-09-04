Un mercedeño disputará prestigioso torneo en Estados Unidos

La ciudad de Mercedes se llena de orgullo y alegría con la noticia de que el joven talento local, Dylan Romero, ha sido seleccionado para participar en el prestigioso «IX Torneo Internacional LA LIGA FC FUTURES» que se llevará a cabo en Orlando, Estados Unidos. Este torneo, que se disputará del 9 al 11 de octubre, es una vitrina de gran importancia para jóvenes promesas del fútbol, atrayendo a cazatalentos de todo el mundo.

La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por la familia de Dylan, quienes ven con inmensa felicidad el progreso de este joven deportista. Dylan, con un pasado formativo en el club local Comunicaciones de Mercedes y actualmente en las inferiores de Racing Club ha demostrado un talento y una dedicación excepcionales que lo han llevado a esta gran oportunidad.

Dylan partirá hacia Estados Unidos el 7 de octubre y regresará al país el 12 luego de haber vivido una experiencia inolvidable. Esta participación no solo representa un gran paso en su carrera deportiva, sino también una oportunidad única para medirse con jugadores de diferentes nacionalidades.