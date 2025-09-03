«Homo Argentum», la película de Guillermo Francella tiene fecha de estreno en Disney+

El exitoso filme «HOMO ARGENTUM», dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizado por Guillermo Francella, ya tiene fecha de estreno en las plataformas de streaming. La película, que todavía se exhibe en los cines, estará disponible en Disney+ antes de fin de año.

De hecho, en el último tiempo, la película se ha consolidado como la producción nacional más vista desde la pandemia, atrayendo a una audiencia masiva en sus primeras semanas en cartelera.

Un fenómeno de taquilla Desde su estreno el 14 de agosto, «HOMO ARGENTUM» se convirtió en un hito para la industria cinematográfica argentina. La película ha logrado superar el millón de espectadores en tan solo 11 días y se ha posicionado como el filme nacional más visto de la era pospandemia. El éxito no se limitó a Argentina, ya que la cinta tuvo un exitoso estreno simultáneo en Chile y Uruguay.

La expansión del filme por Latinoamérica continuará en los próximos meses con las siguientes fechas de estreno confirmadas: