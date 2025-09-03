Llevarán adelante otra jornada de ECO-CANJE en Mercedes

El Gobierno Municipal de Mercedes, a través de la Dirección de Medio Ambiente, invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de ECO-CANJE.

Este jueves 04 de septiembre De 15:00 a 18:00 hs. En la Plaza Flores

Podés acercar: Aceite comestible usado Aceite mineral Colillas Pilas Ropa usada RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

A cambio, recibirás bolsas reutilizables confeccionadas con tela reciclada de Big Bag, reafirmando nuestro compromiso con la sustentabilidad y el cuidado ambiental.