Llevarán adelante otra jornada de ECO-CANJE en Mercedes

El Gobierno Municipal de Mercedes, a través de la Dirección de Medio Ambiente, invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de ECO-CANJE.
 Este jueves 04 de septiembre
 De 15:00 a 18:00 hs.
 En la Plaza Flores
 Podés acercar:
 Aceite comestible usado
 Aceite mineral
 Colillas
 Pilas
 Ropa usada
💻 RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
 A cambio, recibirás bolsas reutilizables confeccionadas con tela reciclada de Big Bag, reafirmando nuestro compromiso con la sustentabilidad y el cuidado ambiental.
Porque construir una ciudad más limpia, responsable y consciente es una tarea que hacemos juntos y con la participación de cada vecino.
