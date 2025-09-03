DESTACADO
Llevarán adelante otra jornada de ECO-CANJE en Mercedes
El Gobierno Municipal de Mercedes, a través de la Dirección de Medio Ambiente, invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de ECO-CANJE.
Este jueves 04 de septiembre
De 15:00 a 18:00 hs.
En la Plaza Flores
Podés acercar:
Aceite comestible usado
Aceite mineral
Colillas
Pilas
Ropa usada
RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
A cambio, recibirás bolsas reutilizables confeccionadas con tela reciclada de Big Bag, reafirmando nuestro compromiso con la sustentabilidad y el cuidado ambiental.
Porque construir una ciudad más limpia, responsable y consciente es una tarea que hacemos juntos y con la participación de cada vecino.