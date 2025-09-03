Portugal: descarrilló un tranvía y hay al menos 15 muertos

Un descarrilamiento y choque contra un edificio de un tranvía funicular se produjo este miércoles en el centro de Lisboa, Portugal, dejando al menos quince muertos y varios heridos. El vehículo, con capacidad para 42 personas, quedó destrozado luego del accidente ocurrido junto a la Avenida D Liberdade.

El accidente ocurrió en el famoso Ascensor de Gloria, uno de los paseos turísticos más importantes de la capital portuguesa.

La mayoría de los heridos son turistas que utilizaban este medio para subir hasta el Barrio Alto.

Por su parte, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó «profundamente» el accidente en el Elevador de la Gloria «en particular las víctimas mortales y los heridos graves».

«El presidente de la República presenta su pésame y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia y espera que el accidente sea aclarado rápidamente por las entidades competentes», dice el comunicado.

El Ascensor de Gloria, uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcántara, uno de los más visitados de la capital.

En cuanto a las causas del accidente, podría haberse producido a partir de la rotura de un cable que desestabilizó al vehículo y lo hizo chocar contra un edificio.

En el lugar llegaron varios equipos de emergencia, entre ellos veinte ambulancias y se desplegó un gran operativo policial.

Cómo es el famoso Elevador de Glória de Lisboa

El tranvía funicular conecta la Plaza de los Restauradores con el Jardín de San Pedro de Alcántara, y es uno de transportes más utilizados de la ciudad.

En el 2002 fue declarado monumento nacional y en el 2018 el funicular también descarriló: el accidente entonces no se cobró ninguna víctima, aunque dejó el servicio paralizado durante un mes.

Este vehículo es uno de los varios elevadores que cuenta Lisboa para subir sus pronunciadas cuestas y es el más utilizado por los turistas. Durante el año transporta más de tres millones de personas.

Fue inaugurado en 1885 como obra del ingeniero portugués Raoul Mesnier du Ponsard. Cuando comenzó a funcionar, el ascensor da Gloria contaba con grandes tanques de agua instalados en la parte trasera y delantera, y según el recorrido de subida o bajada, este peso lo ayudaba a moverse gracias a la fuerza de gravedad.

Después se pasó a vapor y finalmente en 1914 comenzó a funcionar con energía eléctrica. Está compuesto por dos vagones y su recorrido de 260 metros dura cinco minutos.