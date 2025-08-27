Policiales

Vendía carne de un caballo robado a los vecinos y fue detenido

El acusado, de 46 años, ofrecía la carne equina en el barrio Narciso Vega, en la localidad de Gobernador Virasoro. El animal había sido denunciado como robado.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 27/08/2025
0 57 1 minuto de lectura

Un hombre fue detenido por faenar un cabello robado y vender la carne del animal en bolsas por el barrio. El aberrante hecho ocurrió en la localidad de Gobernador Virasoro, en Corrientes.

El sospechoso, identificado como E.E.R., de 46 años, fue sorprendido en el barrio Narciso Vega mientras trasladaba para vender una paleta de un animal faenado en una bolsa arpillera. Los efectivos de la Policía Rural y Ecológica local secuestraron el producto y, tras las pericias, confirmaron que se trataba de carne de caballo, según informaron medios locales.

Horas después, la investigación llevó a los agentes hasta un predio donde hallaron los restos del caballo. Al animal le faltaba justamente la paleta que el detenido intentaba vender.

Gracias a un chip identificador, la Policía pudo determinar que el equino pertenecía a I. M., quien había denunciado el robo días antes. El fiscal de turno ordenó la detención inmediata de E.E.R., que quedó alojado en la Comisaría Tercera. Ante esta situación, se inició una causa por abigeato, el delito que castiga el robo y faena de ganado.

Desde la Policía Rural recordaron la importancia de que los productores mantengan actualizados los controles y la identificación de sus animales, como el uso de chips, para prevenir este tipo de delitos.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 27/08/2025
0 57 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Allanamientos: encuentran droga, armas, dinero y detienen a tres jóvenes

27/08/2025

Investigaban un robo y encontraron un «kiosco» de marihuana

27/08/2025

Roban 35 toneladas de soja en Concepción del Bermejo y hay seis aprehendidos.

26/08/2025

choque entre una moto y un auto dejó una niña de 8 años herida

26/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba