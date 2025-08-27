Allanamientos: encuentran droga, armas, dinero y detienen a tres jóvenes

La Policía de Corrientes, ejecutó órdenes de allanamientos y en dos viviendas de diferentes barrio, hallaron y secuestraron dosis de marihuana, dinero en efectivo, balanza de precisión, motocicletas, arma de fuego, entre otros elementos de interés para la causa. Tres jóvenes fueron detenidos en el marco de la investigación.

En la jornada de ayer efectivos policiales de la Comisaría décimo sexta urbana, diligenció dos órdenes de allanamiento, y en los operativos, hallaron y secuestraron dosis de marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión, motocicletas, arma de fuego, moto partes, teléfonos celulares, entre otras cosas.

Los distintos trabajos investigativos llevaron a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio Tambor de Tacuarí, más precisamente por calle Francia entre Andalucía y cortada sin nombre, lugar donde hallaron y secuestraron 154 dosis de una sustancia de origen vegetal, la suma de $45.550 pesos, dos balanzas digitales de precisión, una motocicleta, plásticos de motocicletas, un televisor y un teléfono celular –marca Iphone 15-

En el procedimiento, personal de la Dirección general de drogas peligrosas y crimen Organizado, trabajaron en el lugar, donde el test arrojó positivo para marihuana con peso de 658 gramos. Además, procedieron a la aprehensión de dos jóvenes de 19 y 23 años de edad.

De igual forma, tras diligenciar otro oficio judicial en un domicilio ubicado por calle Giménez entre Morelos y Lastra, procedieron al secuestro de un arma de fuego calibre 22 –marca bersa-, una motocicleta –marca Honda Wave- y un par de zapatillas, además procedieron a la aprehensión de un joven de 24 años de edad.

Los aprehendidos junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los tramites de rigor que corresponden.