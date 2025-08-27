Investigaban un robo y encontraron un «kiosco» de marihuana

La sustracción de una motocicleta en la capital provincial fue el desencadenante de una amplia pesquisa policial que a su vez derivó ayer en una serie de allanamientos.

Durante el registro en uno de los cuatro domicilios que estaban en la mira de los detectives de la Comisaría Decimosexta, encontraron un «kiosco» de venta de sustancias estupefacientes, además del hallazgo de numerosos objetos que podrían ser producto de robos.

El inmueble donde cometían el delito de narcomenudeo se encuentra en el barrio Villa Raquel, precisamente sobre calle Francia al 2200, adonde irrumpieron con el apoyo de la División Policía de Alto Riesgo.

De acuerdo a la información conocida por diario época, tres bolsas que estaban escondidas en distintas habitaciones contenían picadura de marihuana compactada a granel y al menos 123 envoltorios más pequeños, tipo «bochitas», rellenos con la droga.

En total, las autoridades se incautaron de 658 gramos de marihuana, dos balanzas de precisión, la suma de 45.550 pesos en efectivo, recortes de polietileno y otros elementos usados para el fraccionamiento.

Con intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado y la División Canes secuestraron todo lo relativo al delito de narcomenudeo.

En la vivienda estaban dos hombres sospechosos, inicialmente por la sustracción de la motocicleta y luego frente al delito de venta de estupefacientes.

Ambas personas fueron identificadas como Sergio Fabián S. C. y José J. R., mayores de edad, quienes debieron ser trasladados a una dependencia de seguridad a disposición del Juzgado Federal.

«Viejo conocido»

José R., según sus antecedentes, figura como reincidente ante la Ley de Drogas.

Meses atrás también resultó detenido como autor de la venta de drogas en su vivienda.

Otros tres allanamientos a la búsqueda de una motocicleta Honda Wave sustraída la semana pasada abarcaron otros barrios, tales el Progreso, San Marcos y San Jerónimo.