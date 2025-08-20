Corrientes: compró una moto por Facebook y resultó que fue robada en CABA
Personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de Corrientes que realizaban operativos de prevención de ilícitos en el barrio Quinta Ferré observaron a un motociclista que circulaba con actitud sospechosa. Al revisar la numeración del vehículo resultó tener pedido de secuestro por robo en la Ciudad de Buenos Aires.
El operativo, comandado por el Comisario Mayor Mauricio Ríos, y supervisado por el Mayor Marcos Navareo, demoró una moto marca KTM, modelo Duke de 200 Cc., sin dominio colocado de color naranja y negro.
Su dueño, alegó que la había comprado recientemente por Facebook y que aun faltaban pagar cuotas.
El poseedor, quien habría entregado algunos millones de pesos en pago por ella, ni siquiera tenía los papeles habituales y legales para circular. Al revisar números de chasis y motor, los policias descubrieron la verdad.
La moto había sido robada el 12 de Noviembre de 2024 de CABA y tenía pedido de secuestro.
La moto fue entregada voluntariamente por el actual dueño y ahora, a la espera de una resolución fiscal sobre el caso, la policia concentrará la investigación en el vendedor original y quienes estan trayendo tantas motos robadas hacia la zona Norte del País.