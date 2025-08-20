Corrientes: compró una moto por Facebook y resultó que fue robada en CABA

El operativo, comandado por el Comisario Mayor Mauricio Ríos, y supervisado por el Mayor Marcos Navareo, demoró una moto marca KTM, modelo Duke de 200 Cc., sin dominio colocado de color naranja y negro.

Su dueño, alegó que la había comprado recientemente por Facebook y que aun faltaban pagar cuotas.

El poseedor, quien habría entregado algunos millones de pesos en pago por ella, ni siquiera tenía los papeles habituales y legales para circular. Al revisar números de chasis y motor, los policias descubrieron la verdad.

La moto había sido robada el 12 de Noviembre de 2024 de CABA y tenía pedido de secuestro.

La moto fue entregada voluntariamente por el actual dueño y ahora, a la espera de una resolución fiscal sobre el caso, la policia concentrará la investigación en el vendedor original y quienes estan trayendo tantas motos robadas hacia la zona Norte del País.