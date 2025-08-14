Locales
La candidata Juanita Gauto realizará una «Super Caminata» por Mercedes
La candidata a intendente, Juanita Gauto, invita a los vecinos a sumarse a una «Super Caminata» que recorrerá distintos barrios de la ciudad. El evento se realizará el viernes 15 de agosto a las 14:00 hs.
La caminata tendrá su punto de inicio en el Barrio Pompeya y finalizará en el Barrio Noroeste. La candidata y su equipo recorrerán un trayecto que incluye la calle Int. Costaguta, El Jacarandá, El Paraíso y Av. Lavalle.
La actual intendente que se presenta por el Frente Amplio Mercedeño, busca acercarse a los vecinos para dialogar sobre sus propuestas y compartir el lema «Lo hicimos y lo seguiremos haciendo».
