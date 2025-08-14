Locales

La candidata Juanita Gauto realizará una «Super Caminata» por Mercedes

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 14/08/2025
0 101 Menos de un minuto

 La candidata a intendente, Juanita Gauto, invita a los vecinos a sumarse a una «Super Caminata» que recorrerá distintos barrios de la ciudad. El evento se realizará el viernes 15 de agosto a las 14:00 hs.

La caminata tendrá su punto de inicio en el Barrio Pompeya y finalizará en el Barrio Noroeste. La candidata y su equipo recorrerán un trayecto que incluye la calle Int. Costaguta, El Jacarandá, El Paraíso y Av. Lavalle.

La actual intendente que se presenta por el Frente Amplio Mercedeño, busca acercarse a los vecinos para dialogar sobre sus propuestas y compartir el lema «Lo hicimos y lo seguiremos haciendo».

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 14/08/2025
0 101 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Herencia Viajera presentó una propuesta para descubrir los Esteros del Iberá y Mercedes

15/08/2025

Mercedes avanza en la educación con la renovación del Ex Mercado Municipal para crear un Centro Universitario

15/08/2025

Iberá: Travesía por la red de refugios tradicionales del Portal Carambola

12/08/2025

Ruidos molestos y alcohol: retuvieron automóviles y motos

11/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba