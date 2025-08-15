Mercedes avanza en la educación con la renovación del Ex Mercado Municipal para crear un Centro Universitario

En un ambicioso proyecto de infraestructura educativa, la ciudad de Mercedes, Corrientes, se prepara para inaugurar un nuevo Centro Universitario en el histórico edificio del Ex Mercado Municipal. La iniciativa, promovida por la gestión del intendente Juanita Gauto, busca transformar el espacio en un moderno polo de conocimiento que atraiga a más casas de altos estudios y fortalezca la oferta académica local.

La obra contempla una renovación y modernización completa del inmueble, que incluirá la creación de un Aula Magna, salones de clases, áreas de uso común y oficinas administrativas. El objetivo principal es ofrecer una infraestructura de vanguardia que sirva de plataforma para que diversas universidades nacionales y privadas puedan establecerse en la ciudad. «Invertir en educación es pensar en el futuro de Mercedes», es el lema que acompaña la campaña de difusión del proyecto.

La propuesta no solo apunta a mejorar la calidad de la educación superior en la región, sino que también se espera que tenga un impacto positivo en la economía local, atrayendo a estudiantes de localidades vecinas y generando nuevas oportunidades de empleo y desarrollo.

La iniciativa es impulsada por la coalición «Frente Amplio Mercedeño» y es un pilar de la plataforma política de la intendente, quien junto a su equipo, reafirman su compromiso con la ciudadanía bajo el lema «Lo hicimos y lo seguiremos haciendo». Este nuevo Centro Universitario se perfila como un hito en la historia de la educación en Mercedes, consolidando a la ciudad como un referente regional en el ámbito académico.