El lunes se anunciará el incremento salarial para los trabajadores estatales de Corrientes

Gustavo Valdés informó que el anuncio se realizará el 18 de agosto a las 10 en el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

El  gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés informó este viernes cuándo anunciará un nuevo incremento salarial para los trabajadores de la administración pública provincial.

 Será este lunes 18 de agosto, a las 10 de la mañana en la sede del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y estará encabezado por funcionarios de esa cartera. El ajuste salarial se enmarca en la política de actualizaciones periódicas que el Ejecutivo viene implementando frente al contexto económico nacional.

Hasta el momento, no se dieron a conocer los detalles del porcentaje de aumento ni a qué sectores alcanzará, pero se espera que se trate de una mejora que impacte en el corto plazo en los haberes de los empleados estatales.

