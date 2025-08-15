Central Córdoba golpeó como local y venció a Lanús en la ida de la Copa Sudamericana

La única emoción de la noche llegó a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando Gastón Verón apareció en el área para definir y poner el 1-0 que hizo explotar a los hinchas locales. A partir de ahí, el Ferroviario se replegó a la perfección y resistió los intentos del Granate, que tuvo sus chances pero que no pudo romper el orden del rival.