Central Córdoba golpeó como local y venció a Lanús en la ida de la Copa Sudamericana

El equipo santiagueño se impuso 1-0 con gol de Gastón Verón y viajará al sur del Gran Buenos Aires con una ventaja mínima, pero valiosa, en busca de los cuartos de final.

En un estadio Madre de Ciudades totalemnete colmado, Central Córdoba dio un paso importante en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Omar De Felippe mostró solidez defensiva y aprovechó su oportunidad en ataque para quedarse con el triunfo que terminó siendo merecido.

La única emoción de la noche llegó a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando Gastón Verón apareció en el área para definir y poner el 1-0 que hizo explotar a los hinchas locales. A partir de ahí, el Ferroviario se replegó a la perfección y resistió los intentos del Granate, que tuvo sus chances pero que no pudo romper el orden del rival.

