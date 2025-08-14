Copa Libertadores: River igualó sin goles con Libertad en Paraguay y buscará los cuartos en el Monumental

La serie quedó abierta y se resolverá el jueves de la próxima semana, cuando River reciba a Libertad en el Monumental, desde las 21.30 horas, por un lugar en cuartos de final. El rival que espere por el «Millonario» o el equipo paraguayo seguramente sea Palmeiras, que abrió su llave con una goleada 4-0 en Perú ante Universitario.