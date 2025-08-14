Copa Libertadores: River igualó sin goles con Libertad en Paraguay y buscará los cuartos en el Monumental
River inició este jueves la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con un empate sin goles ante Libertad de Paraguay en el Estadio Tigo La Huerta.
En Asunción y con el recordado árbitro brasileño Wilton Sampaio, el «Millonario» hizo un flojísimo primer tiempo, en donde Franco Armani fue la figura salvando el cero en valla propia, pero fue ampliamente superior en el complemento, con varias situaciones claras como para abrir el marcador.
El entrenador Marcelo Gallardo fue clave moviendo el banco de suplentes en el entretiempo, con los buenos ingresos de Juanfer Quintero y Nacho Fernández, que le dieron otra dinámica al equipo; más la vuelta de Sebastián Driussi.
Entre Nacho, Juanfer y Colidio se encargaron de fabricar las oportunidades más claras de la segunda mitad. El que lo tuvo en la última fue Gonzalo Montiel, con un remate a quemarropa que hizo lucir a Martín Silva.