Copa Libertadores: River igualó sin goles con Libertad en Paraguay y buscará los cuartos en el Monumental

River inició este jueves la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con un empate sin goles ante Libertad de Paraguay en el Estadio Tigo La Huerta.

En Asunción y con el recordado árbitro brasileño Wilton Sampaio, el «Millonario» hizo un flojísimo primer tiempo, en donde Franco Armani fue la figura salvando el cero en valla propia, pero fue ampliamente superior en el complemento, con varias situaciones claras como para abrir el marcador.

El entrenador Marcelo Gallardo fue clave moviendo el banco de suplentes en el entretiempo, con los buenos ingresos de Juanfer Quintero y Nacho Fernández, que le dieron otra dinámica al equipo; más la vuelta de Sebastián Driussi.

Entre Nacho, Juanfer y Colidio se encargaron de fabricar las oportunidades más claras de la segunda mitad. El que lo tuvo en la última fue Gonzalo Montiel, con un remate a quemarropa que hizo lucir a Martín Silva.

La serie quedó abierta y se resolverá el jueves de la próxima semana, cuando River reciba a Libertad en el Monumental, desde las 21.30 horas, por un lugar en cuartos de final. El rival que espere por el «Millonario» o el equipo paraguayo seguramente sea Palmeiras, que abrió su llave con una goleada 4-0 en Perú ante Universitario.

