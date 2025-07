Reanudan el cruce internacional entre Monte Caseros y Bella Unión tras el descenso del Uruguay

Desde este jueves 10 de julio, el puerto local quedó habilitado nuevamente para el cruce internacional entre Monte Caseros (Argentina) y Bella Unión (Uruguay), según lo establece la Disposición DI-2025-12-APN-MCAS#PNA, emitida por la Prefectura Naval Argentina.

La medida implica la reanudación del tránsito vecinal fronterizo en los días y horarios habituales. La operatoria se realiza con embarcaciones habilitadas, entre ellas la L/P «Santa Inés» (Matrícula 0327M) por parte de Argentina y la L/P «Tiburón» (Matrícula 822) por el lado uruguayo.

Prefectura habilitó el cruce fronterizo por el puerto local tras el descenso del río Uruguay. A través de su sede local, comunicó oficialmente la reapertura del paso internacional fronterizo fluvial Monte Caseros (Argentina) – Bella Unión (Uruguay). La medida rige desde las 08:00 horas de este jueves 10, y se da en el marco de la Disposición DI-2025-12-APN-MCAS#PNA.

El paso había sido cerrado por cuestiones de seguridad vinculadas al nivel del río Uruguay. No obstante, el descenso de las aguas, que al día de la fecha registran una altura de 6,15 metros y continúan en baja, permitió que se restablecieran las condiciones operativas seguras para la navegación.

Desde Prefectura informaron que se reanuda la operatoria normal del tránsito vecinal fronterizo, que se realiza con las embarcaciones habilitadas en los horarios ya establecidos. El cruce conecta ambas ciudades por vía fluvial, siendo un servicio clave para residentes de ambos márgenes del río.

En el mismo comunicado, la autoridad marítima reiteró que la ciudad de Monte Caseros no cuenta con playas ni balnearios habilitados, por lo tanto, se recomienda no ingresar al agua en zonas no autorizadas. La advertencia busca prevenir accidentes y resguardar la vida de los vecinos y visitantes.

Para consultas o mayor información, Prefectura puso a disposición el número telefónico 425325.