Un expiloto de la Fórmula 1 aseguró que a Franco Colapinto le surgió un competidor impensado en Alpine

El argentino de 21 años finalmente no fue incorporado por ninguna escudería, por lo cual no tendría un auto disponible para iniciar el año en la parrilla de la máxima categoría del automovilismo.

En una charla entre el expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya y el periodista Diego Mejía para el Diario AS Colombia, ambos coincidieron que la salida de Checo Pérez podría perjudicar a Colapinto.

Mejía aseguró que la escudería francesa podría estar interesada en el piloto mexicano por sobre el argentino: “Checo económicamente puede darle un plus a Alpine”.

Por otra parte, Montoya agregó: “Con riesgo a que me carguen más bronca: mucho se está hablando de Colapinto, que puede ser una opción para esa silla, todo depende de cómo le vaya a (Jack) Doohan. Lo que he escuchado es que Doohan tiene la silla garantizada por un número de carreras y si no le va bien pueden buscar una opción diferente”.

Si bien eso es cierto, también es real que Checo Pérez podría llegar con muchos patrocinadores para mejorar la situación técnica del auto para el 2026.

“Las cosas en F1 no son blanco y negro, son grises, son tonos de grises. Esta por un lado Doohan que tiene un contrato, que teóricamente le tiene que ir bien para mantenerse. Por otro lado, mucha gente está sumiendo que ya Colapinto es la persona que lo va reemplazar (a Doohan), pero cuando la gente estaba considerando a Colapinto, Checo no era una opción”, opinó Montoya en alusión a la reciente salida del mexicano de Red Bull.

¿Franco Colapinto tiene una chance en Alpine?

En las últimas semanas se especuló con un posible pase de Colapinto desde Williams hacia Alpine. El equipo francés cuenta con Pierre Gasly como piloto número uno y dejó ir a Esteban Ocon antes de la última carrera del año. En su lugar puso a Jack Doohan, que tiene un contrato por cinco carreras y ya corrió una en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024.

Aunque por estas horas la posibilidad parece haberse enfriado, las negociaciones con Flavio Briatore, uno de los principales consejeros de la escudería francesa, existieron.

El propio Briatore dijo en una entrevista en las últimas horas: “Vamos a empezar el año con Pierre y Jack, te lo garantizo. Después ya veremos durante la temporada”. Y sentenció: “Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1″.