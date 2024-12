Qué chances le quedan a Colapinto para seguir en la F1 luego de que Lawson reemplace a Checo Pérez

La ilusión por ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1 durante 2025 sigue en pie, más allá de que los caminos comienzan a cerrarse y el salto de Liam Lawson a Red Bull podría cerrarle una chance inmejorable. Si bien el argentino y su equipo son cautos desde hace un tiempo, todavía quedan algunas posibilidades…

Aunque la continuidad del pilarense en la Máxima no resulta para nada algo sencillo, lo cierto es que queda un lugar que podría llenar y es la única chance concreta que está a la vista: ocupar la butaca que dejó Lawson en Racing Bulls, el equipo satélite de Red Bull.

Para que eso ocurra primero la escudería austríaca debería llegar a un acuerdo con Williams, dueña de la ficha del joven de 21 años. Desde el equipo británico más de una vez dijeron que estaban dispuestos a buscar un lugar en Fórmula 1 para que Colapinto siguiera creciendo.

Colapinto, protagonista del resumen animado de la Fórmula 1

No obstante, el argentino no pareciera ser la opción principal para quedarse con ese puesto junto a Yuki Tsunoda, que en principio iba a ser de Lawson. Entonces, si no es Colapinto, ¿quién lo ocupará? Algunas versiones señalan que será para el juvenil Isack Hadjar, corredor de la Red Bull Driver Academy y reciente subcampeón de la Fórmula 2.

Claro que esa no es la única opción, aunque la otra resulta un poco más rebuscada, ya que implicaría cambios de último momento y, si bien no es imposible que sucedan, las chances son menores a esta altura del año. Lo cierto es que todas las butacas están ocupadas y las posibilidades que trascendieron los últimos meses, como Sauber y Alpine se fueron cayendo de a poco.

Según informó Infobae, alguien cercano al equipo del argentino contestó cuándo habría novedades de su futuro: «No creo que haya nada hasta mediados de enero». Por ahora todo parece indicar que Franco arrancará el 2025 en la Fórmula 2 con la esperanza de volver a la Máxima pronto.