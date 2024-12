Paula Bernini dio su teoría sobre lo que pudo haber pasado con Loan

A seis meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, Paula Bernini fue invitada a Poco Correctos y dio su parecer sobre el caso que continúa en investigación. La periodista de TN que cubrió la desaparición casi desde el primer día aseguró que aún mantiene la esperanza de que lo encuentren vivo.

«Cuando vos llegás a esos lugares, te das cuenta también de que tenés que aprender de esa gente», afirmó Paula Bernini quien habló sobre las críticas que se escuchaban con respecto al motivo por el cual los padres de Loan no lloraban en cámara. «Habían pedido no llorar en cámara», reveló la periodista.

«Esto no era Corrientes, era el interior de Corrientes. Estamos hablando del interior del interior, donde hay idiosincrasias que nosotros desconocemos. No tuvieron una formación, ni siquiera pudieron ir a la escuela. Uno no le puede exigir la misma carga emocional», agregó.

La teoría de Paula Bernini sobre el paradero de Loan

Más adelante, Paula Bernini contó en Poco Correctos que, una vez que finalizaban las entrevistas, los padres de Loan no podían ocultar su tristeza y desesperación. «Los llantos, los gritos. No solo de esa madre sino del padre y también de los hermanitos», recordó la periodista.

«No lo voy a entender yo, tiene que ver con la idiosincrasia del lugar. Ellos se mostraban fuertes, se mostraban enteros», afirmó y sumó: «A la madre la he visto agarrándose de una bacha -como si fuera un lavadero- porque no le daban las piernas para estar parada. Y eso no me lo contó nadie».

«¿Vos tenés esperanzas?», le consultó Carmen Barbieri con respecto a la posibilidad de que Loan aún esté con vida. «Yo no pierdo las esperanzas, realmente. Hace menos de un mes fui a declarar frente a la jueza Pozzer Penzo y yo sé que se está trabajando», respondió Paula Bernini quien, por último, dio su teoría.

«Yo creo que Loan no está ahí en los alrededores de El Algarrobal, que es el lugar donde vive la abuela. Estoy convencida de que no fue oculto por alguien en el lugar, porque habría tierra removida, porque ya tendríamos indicios. Para mí del lugar se lo llevaron. Ahora, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? Es muy difícil…», cerró.