La emoción del correntino Barrios al recordar la muerte de su hijo durante las celebraciones de Central Córdoba

El fútbol está lleno de historias desconocidas. Detrás de las grandes figuras y de las luces que apuntan a los equipos grandes, existen héroes silenciosos, personajes que pasan toda su carrera en un segundo plano hasta que algo los pone en la superficie. Un buen ejemplo es el de Rafael Barrios, el lateral derecho de Central Córdoba del Estero que se consagró campeón de la Copa Argentina en la apasionante final ante Vélez. Con 31 años y un trajinar por varios equipos del ascenso de nuestro país, Barrios visibilizó en medio de la euforia su propia historia; en menos de un minuto colocó al fútbol de fondo y, al borde de las lágrimas, contagió de emoción a quienes lo miraban y escuchaban a través de la televisación.

Barrios contó que hace un año su mujer, en la fase final del embarazo, tuvo que dar a luz precipitadamente por distintas complicaciones. Lamentablemente, Valentino, su hijo, murió tres días después por problemas respiratorios. A corazón abierto, el defensor lo contó como pudo en medio de los festejos por el título del conjunto santiagueño. «Hoy lo jugamos mi familia, yo y Valentino. Nos tocó arrancar el año con una desgracia y terminarlo así es una alegría inmensa, lo que siempre busqué», expresó. Y agregó: «Gracias a dios y a mi angelito, que me está guiando desde arriba, hoy se me pudo dar». Por entonces, Barrios jugaba en Agropecuario, el club que tiene su sede en la ciudad bonaerense de Carlos Casares.

El tremendo golpe conmovió de tal manera al defensor, que meses después, ya vistiendo la camiseta de Central Córdoba, admitió que pensó en dejar el fútbol. Lo hizo público en agosto, luego de un triunfo ante Defensa y Justicia con un gol suyo. «Yo tuve que ser de contención para mi mujer, no quería que ella me viera llorando. Cuando volví a entrenar no quería saber más nada. Tuve que ir a un psicólogo por ayuda, no me sentía como yo soy. Ir ahí me ayudo mucho, me hizo decirme a mí mismo que ‘hago algo o dejó el fútbol’. Ahí me volvieron todas las ganas», contó entonces.

«Desde la llegada de Omar [De Felippe, que reemplazó al colombiano Lucas González Vélez en la dirección técnica] el grupo se unió mucho. Empezamos a comer asados, nos juntamos… Se armó un grupo de la puta madre. El resultado de hoy es por la unión del grupo», explicó Barrios, que luego volvió a emocionar a todos con la dedicatoria del título: «Con mi mujer, con mi hijo [mira al cielo] y con mi otra hija».

Nacido en Corrientes, Barrios comenzó su carrera en Independiente, donde llegó a las inferiores a los 15 años. Primero como volante central, fue Ariel Wiktor quien lo ubicó como lateral derecho cuando estaba en la sexta división. Su debut en primera fue en el peor momento de la historia del club de Avellaneda. Tres días antes de que se consumara el descenso a la Primera Nacional, Barrios fue titular en un partido de Copa Argentina. Miguel Brindisi, el técnico de ese momento, lo puso de titular en el partido que el Rojo perdió ante Arsenal por 1 a 0 (en realidad ese partido lo dirigió Carlos Squeo, ayudante de Brindisi, que se ausentó por estar enfermo).

Paradójicamente, Omar De Felippe, el entrenador que lo guio a la gloria en Central Córdoba, y que tomó el timón de Independiente durante el año en la Primera Nacional, no lo tuvo en cuenta durante la temporada en segunda. En 2014, cuando el Rojo volvió a primera división, Barrios fue promovido a entrenarse con el plantel profesional que pasó a conducir Jorge Almirón, que lo utilizó en 7 partidos durante su estadía en el Rojo.

Sin mucho rodaje, a mediados de 2016, Barrios pasó a Defensa y Justicia como parte de una operación en la que Independiente le compró al equipo de Florencio Varela al lateral Damián Martínez. Tampoco jugó demasiado en el Halcón, por lo que su derrotero siguió por distintos clubes del ascenso: All Boys (en la Primera B), San Martín de San Juan, Nueva Chicago, Quilmes y Agropecuario, estos últimos en la Primera Nacional.