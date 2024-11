Nacieron trillizos en una localidad de Corrientes

Alonso, Augusto y Valentín, nacieron el 14 de noviembre, prematuros y hoy cumplen una semana. Su mamá, primeriza, recién hoy pudo tener, por primera vez, contacto con ellos.

«Estoy muy feliz tres porque eran mellizos y bueno me vino uno de sorpresa. La eco que me hice sólo salían dos y me enteré en quirófano en plena cirugía que había uno más y ahí nació mi otro bebé», contó Daiana Alcaraz sobre el nacimiento de sus hijos Alonso, Augusto, Valentín nacidos en el Hospital Regional de Goya.

«Tenemos para un buen rato con los tres, están estables así que vamos bien, por buen camino con los tres», dijo sobre el estado de salud de los pequeños. Además detalló que «son mis primeros hijos, soy primeriza».

«El que primero nació es Augusto, el que segundo nació Alonso y Valentín fue sorpresa, su nombre lo elegimos cuando me trasladaron a maternidad, esa primera noche. Ahí estuvimos debatiendo qué nombre, cuál te gusta, cuál no te gusta y quedó Valentín Amadeo», reveló.

Para quienes quieran colaborar con esta familia que cuenta con nuevos integrantes, el alias de la mamá es daia.alcaraz