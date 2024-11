Sorpresivo: el motivo por el que Scaloni no fue a la conferencia post 1-0 a Perú

La Selección argentina le ganó como local a Perú por 1 a 0 en la Bombonera y cerró el 2024 como el único equipo líder de la tabla de las Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El entrenador Lionel Scaloni no solamente evaluó el rendimiento de sus habituales titulares, sino también se dio el margen para ver en cancha algunos futbolistas que forman parte del recambio, como Nehuén Pérez, Facundo Medina y Giuliano Simeone, quien tuvo su debut oficial en la Mayor.

Finalizado el partido y por ende la competencia de la Selección argentina durante 2024, se esperaba a Lionel Scaloni en la sala de conferencia de prensa para dar definiciones acerca de este partido y sobre el futuro inmediato del equipo, pero en su lugar acudió el ayudante de campo, Walter Samuel.

Según pudo saber MDZ, Scaloni tuvo problemas estomacales desde antes del inicio del partido ante Perú y de hecho asumió el compromiso de estar en el banco a pesar de ello. Sin embargo, a la hora de asistir a la conferencia de prensa prefirió pedir su reemplazo y mantenerse recuperándose.

Samuel, ya ante los medios de comunicación, intentó explicar lo sucedido: «Leo no se sintió bien y me dijo que viniera yo a responderle las preguntas a ustedes. No es nada preocupante».